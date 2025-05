Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven wechselt Markus

Vikingstad an die Spree und erhält einen Dreijahresvertrag, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der 25 Jahre alte Norweger besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft und belastet somit nicht das limitierte Ausländerkontingent.

Der Nationalspieler, der sich derzeit mit Norwegen auf seine dritte WM-Teilnahme vorbereitet, gab sein Debüt 2016 bei den Stavanger Oilers in der höchsten Spielklasse des Landes. Seit 2021 spielt der Center in Bremerhaven und erzielte in 219 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 89 Scorerpunkte (36 Treffer, 53 Vorlagen).