Der kanadische Stürmer Gabriel Fontaine verlässt die Eisbären Berlin nach nur einer Spielzeit wieder. Das gab der deutsche Eishockey-Meister am Mittwoch bekannt. Nach Informationen der "Eishockey News" wechselt der 28-Jährige zur kommenden Saison zum Ligakonkurrenten EHC Red Bull München. Eine Bestätigung des Ex-Meisters steht jedoch aktuell noch aus.

Für die Eisbären ist der Abgang ihres fünftbesten Scorers der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Verlust - Fontaine verbuchte 19 Tore und 21 Vorlagen in der Hauptrunde. Auch in den Play-offs war Fontaine, der im Sommer 2024 vom finnischen Klub Lukko Rauma nach Berlin gekommen war, mit drei Treffern und sechs Vorlagen ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur erneuten Meisterschaft.

"Wir hätten gerne mit Gabriel verlängert. Er hat in seiner ersten Saison in Deutschland direkt überzeugt und alle Erwartungen erfüllt", sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer, "Gabriel hatte eine wichtige Rolle innerhalb unserer Mannschaft und einen großen Anteil am Titelgewinn".