Das deutsche Eishockey-Team mit sechs Spielern von den Eisbären Berlin hat auch das dritte WM-Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Norwegen gelang am Dienstag im dänischen Herning mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) der dritte Sieg im dritten Spiel. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis ließ sich dabei auch vorn der harten Spielweise der Norweger und einem hartnäckigen Loch im Eis nicht stoppen. Allerdings gibt es Sorgen um NHL-Stürmer Lukas Reichel, der im zweiten Drittel verletzt vom Eis musste.



Die deutschen Tore schossen Yasin Ehliz (5. Minute), Marc Michaelis (17.) in Unterzahl, Wojciech Stachowiak (25.), Joshua Samanski (27.) und Eisbär Frederik Tiffels (60.). NHL-Star Tim Stützle sammelte bei seinem ersten WM-Einsatz in diesem Jahr seine ersten beiden Scorerpunkte. Die ersten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in Dänemark und Schweden hatte Deutschland gegen Ungarn und Kasachstan gewonnen.