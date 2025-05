Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark in der Vorrunde ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis, in dem auch sieben Spieler der Eisbären Berlin vertreten sind, verlor am Dienstag zum Abschluss der Gruppe B im direkten Duell um den Einzug ins Viertelfinale gegen Dänemark dramatisch mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1) nach Penaltyschießen und verpasste damit erstmals seit 2018 die K.o.-Runde.