Deutschland Eishockey-Nationalteam hat mit sieben Spielern der Eisbären Berlin bei der Weltmeisterschaft auch das Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Tschechien verloren. Beim 0:5 (0:1, 0:2, 0:2) am Montag im dänischen Herning zeigte das Team von Bundestrainer Harold Kreis lange Zeit ein gutes Spiel, war gegen die Effizienz des amtierenden Weltmeisters am Ende aber machtlos.

Während die deutschen Stürmer Pech bei einigen Pfostenschüssen hatten, trafen NHL-Star David Pastrnak (6. Minute) sowie Lukas Sedlak (26.), Jakub Flek (30./57.) und Jakub Lauko (41.) für die Tschechen. Dem vierten tschechischen Tor in deutscher Überzahl ging ein schwerer Fehler von Kapitän und NHL-Verteidiger Moritz Seider voraus.

An der Ausgangslage vor dem letzten Vorrundenspiel am Dienstag hat sich durch die dritte Niederlage am Stück indes nichts geändert. Die DEB-Auswahl spielt am Dienstagabend (20.20 Uhr) im direkten Duell mit Co-Gastgeber Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale. Dies ist das Minimalziel des Deutschen Eishockey-Bundes.