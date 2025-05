Dabei lieferten sich die beiden Rivalen in der Vergangenheit einige Male in der K.o.-Runde harte und enge Duelle. So sah es auch im ersten Abschnitt aus. Es gab zahlreiche harte Checks und Zweikämpfe. "Das Tempo ist sehr hoch. Es geht hoch und runter", sagte Abwehrspieler Fabio Wagner bei MagentaSport. Umso verwunderlicher war der Absturz im zweiten Durchgang. Innerhalb von 84 Sekunden sorgten Damien Riat (25. Minute) und Andrighetto (26.) mit einem Doppelschlag für die Führung. Deutschland fand kaum noch statt und versuchte irgendwie zurück ins Spiel zu kommen. Doch die Schweiz drückte weiter.

Die Schweiz ließ es im dritten Drittel etwas ruhiger angehen. Stützle scheiterte gleich zweimal in aussichtsreicher Position am starken Torhüter Leonardo Genoni. Der 23 Jahre alte Angreifer leistete sich später auch ein kleines Frustfoul. In Überzahl war es einmal mehr Andrighetto, der mit seinem vierten Treffer weiter erhöhte (49.). Erst zum Schluss kam die DEB-Auswahl durch Michaelis in Überzahl noch zum Ehrentreffer.