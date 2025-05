rbb|24: Herr Göbel, zum zweiten Mal haben Sie eine Dokumentation über den FC Energie Cottbus gedreht. Am Mittwoch findet die Premiere von "Vehement Cottbus 2" statt, sie ist seit einer Woche ausverkauft. Was können Energiefans und solche, die es werden wollen erwarten?

Stefan Göbel: Es ist nochmal ein Rückblick auf die letzten beiden Regionalliga-Saisons. Da haben wir zum einen die Saison, in der wir den Aufstieg nicht geschafft haben, sondern in der Relegation knapp gegen Unterhaching gescheitert sind. Da waren alle am Boden zerstört. Danach gibt es die Saison, in der dann aufgestiegen und die Rückkehr in die dritte Liga gefeiert wird. Das vergisst man nicht so einfach. Das waren tolle Erlebnisse - erst traurige, aber dann sehr tolle Erlebnisse.

Sie sind nicht nur Filmemacher, sondern auch selbst Fußballfan. Passt das zusammen?

Das passt sehr gut zusammen. Ich kenne viele, die im Bereich Film, Fernsehen oder Medien arbeiten und fußballinteressiert sind. Cottbus-Fans trifft man im Rest von Deutschland nicht so häufig, aber ich bin so eingestellt, ich supporte meinen local Football Club. Deswegen war es für mich auch nie eine Frage, was ich für ein Fan bin - ich war immer Energie-Cottbus-Fan.

Was ist für die Premiere der Doku geplant? Sind auch Trainer und Spieler mit dabei, gibt es eine Gesprächsrunde?

Für die Premiere haben wir uns ein kleines Q&A [Fragen und Antworten, Anm.d.Red.] überlegt. Das heißt Trainer Pele Wollitz wird da sein, René Stiller, der das Energie-Museum macht wird da sein. Der hat auch einen großen Anteil in dem Film, als einer der Protagonisten. Ich weiß, dass auch ein paar Spieler da sein werden. Auch ich werde für Fragen bereitstehen, wenn welche offen sind.