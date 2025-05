100 Fußball-Fans greifen auf Rastplatz wohl wegen Verwechslung Rugby-Fans an

A24 in der Prignitz

Attacke auf einem Rastplatz am Wochenende: Rund 100 betrunkene Fußball-Fans greifen eine Rugby-Fangruppe an. Zehn Rugby-Fans werden verletzt. Womöglich wird ihnen die Trikotfarbe ihrer Lieblingsmannschaft zum Verhängnis.

Rund 100 Fußball-Fans haben am Wochenende auf der A24 eine Gruppe von Rugby-Fans angegriffen - zehn Rugby-Fans wurden dabei verletzt. Zu der Attacke kam es bereits am Samstagabend auf dem Rastplatz Prignitz-West, wie die Polizei am Montag mitteilte.

"Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem rund 100 offenbar alkoholisierte Fußball-Fans aus zwei Reisebussen eine Personengruppe angegriffen hatten", sagte Polizeisprecher Joachim Lemmel dem rbb. Die Opfer hatten demnach blaue Rugby-Trikots an. "Möglicherweise hatten sie diese für eine konkurrierende Fangruppe gehalten", so der Sprecher weiter.