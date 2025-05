Der gebürtige Berliner Scherhant war im Sommer 2020 vom Berliner SC in die U19 und das Jugendprogramm von Hertha gewechselt. Dort entwickelte sich der schnelle und technisch versierte Außenspieler und Stürmer anschließend zu einem der vielversprechendsten Talente in der Berliner Akademie.

In der Saison 2022/23 war er mit zehn Bundesliga-Einsätzen erstmals Teil des Berliner Profikaders, wo er sich in der Folge Stück für Stück etablierte. In der abgelaufenen Zweitligaspielzeit stand Scherhant in jedem der 34 Ligaspiele auf dem Rasen, erzielte dabei sieben Tore und verzeichnete sechs Vorlagen.