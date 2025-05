Seit sieben Spielen ist Hertha BSC in der 2. Bundesliga mittlerweile ungeschlagen. Bei Preußen Münster wollen die Berliner diese Serie am Freitagabend zum Auftakt des vorletzten Spieltages ausbauen. Das Spiel live im Audio-Stream.

Mit einem Auswärtsspiel bei Preußen Münster eröffnen die Fußballer von Hertha BSC am Freitagabend (18:30 Uhr) den 33. und damit vorletzten Spieltag der 2. Bundesliga. Die Ausgangslagen der beiden Kontrahenten sind dabei sehr unterschiedlich: Während Herthas Trainer Stefan Leitl seiner Mannschaft mit Blick auf die kommende Saison vorsorglich eine "Gewinner-Mentalität implementieren" will, steckt Münster mitten im Abstiegskampf.

Hertha BSC befindet sich mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison, will aber noch die letzten zwei Ligaspiele für sich entscheiden. Das wird nicht einfach, denn Gegner Preußen Münster kommt mit einem 5:0-Sieg im Rücken zum Duell.

Zwar konnten die Westfalen vergangenes Wochenende völlig überraschend einen 5:0-Kantersieg in Magdeburg feiern, dennoch stehen sie in der Tabelle aktuell auf dem Relegationsplatz 16. Ihre Berliner Gäste hingegen reisen am Freitag mit dem Selbstvertrauen aus zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage ins Münsteraner Preußenstadion. Folglich sind die Berliner, die sich nach einer insgesamt turbulenten bis schwachen Saison zuletzt deutlich verbessert zeigten, am Freitagabend klar der Favorit.