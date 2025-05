Do. 15.05.25 | 14:58 Uhr

Nach Klagen von Berliner Fußball-Regional- und -Oberligisten über mangelnde politische Unterstützung bahnen sich jetzt Lösungen an. So soll bei Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf die 14-monatige Wartezeit auf einen Gästezaun enden. "Wir sollen am Freitag die offizielle Genehmigung erhalten", sagte Zehlendorfs Präsident Kamyar Niroumand auf dpa-Anfrage.

Ohne den Gästezaun, für den die benötigten 120.000 Euro schon lange bereitstanden, durfte der Regionalliga-Aufsteiger nicht im heimischen Ernst-Reuter-Sportfeld auflaufen, sondern musste ins Stadion Lichterfelde zum Lokalkonkurrenten Viktoria 89 Berlin umziehen. Mit der Baugenehmigung kann Zehlendorf nach dem erfolgten Klassenverbleib sorgenfreier die kommende Saison planen - ohne zusätzliche Kosten für Stadionmiete, Sicherheit und Catering in Lichterfelde.