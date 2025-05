So 11.05.25 | 16:33 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam verlassen die Fußball-Bundesliga mit nur einem Punkt aus 22 Partien. Am letzten Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer Kurt Russ beim 0:4 (0:2) beim 1. FC Köln im Franz-Kremer-Stadion die 21. Niederlage.

Passend zum Saisonverlauf leitete ein unglückliches Eigentor von Potsdams Schlussfrau Silia Plöchinger die nächste Pleite ein (23. Minute). Ein Pfostenschuss der Kölnerin Alena Bienz prallte an den Rücken der Torhüterin und rollte von dort über die Linie. 17 Minuten später drückte Taylor Ziemer den Ball zum 2:0 über die Linie, nachdem Plöchinger zuvor einen Schuss hatte abprallen lassen.



Nach dem Seitenwechsel trafen Nicole Billa (62.) und erneut Ziemer (79.). Kölns Adriana Achcinska scheiterte in der 89. Minute mit einem Elfmeter an der kurz zuvor eingewechselten Torhüterin Lesley Lergenmüller.