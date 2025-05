Es war unheimlich intensiv. Wir hatten die Situation, dass sowohl das Trainerteam als auch die sportliche Führung so erfolgreich war, dass sie mitten in der Saison nach Deutschland gegangen sind (Geschäftsführer Sport Andreas Schicker wechselte zur TSG Hoffenheim und holte kurz darauf in dichter Folge auch den technischen Direktor Paul Pajduch sowie Coach Christian Ilzer, seine Assistenten und sogar einen Athletiktrainer der Grazer in den Kraichgau, Anm. d. Red.) . Deswegen musste ich mich in sehr kurzer Zeit an den Verein anpassen, an die Umgebung und die Menschen hier. Ich musste auch direkt viel Personal einstellen, ohne dass ich wirklich ein Gefühl für den Verein hatte. Es war also sehr anstrengend, auch wenn es unheimlich viel Spaß gemacht hat, ein Team zu übernehmen, in dem es gut läuft.

Sie feierten den Titelgewinn fast exakt ein halbes Jahr nach ihrem Amtsantritt als Geschäftsführer in Graz. Wie haben Sie Ihr erstes Halbjahr in Österreich erlebt?

Ja, natürlich. Es hatte sich in den letzten Wochen schon so ein bisschen aufgestaut. Wir hatten als Mannschaft diese Saison mit einigen Höhen und Tiefen zu kämpfen, aber die Fans waren immer da, waren unfassbar positiv, fast schon euphorisch. Bei der Feier im Anschluss merkst du dann, dass dieser Erfolg ihnen unheimlich viel bedeutet.

Pure Freude ist das, was vorherrscht. Bei uns war es ja auch noch bis zur letzten Sekunde sehr knapp, deswegen war es eine große Erleichterung, sehr losgelöst. Es kommen viele Emotionen hoch, wenn das, was du dir vorgenommen hast, aufgeht.

Wir lägen vom Budget und Umsatz her in der Bundesliga am unteren Ende, hier gehörst du damit zu den Top-Vereinen.

Was haben Sie in diesem Anpassungsprozess als die größten Unterschiede und Gemeinsamkeiten vom Fußball in Deutschland und in Österreich ausgemacht?

Gerade zu Union Berlin gibt es hier in Graz schon einige Parallelen. Beide Vereine leben extrem von der Tradition und die Fans tragen einen großen Teil dazu bei, dass sie erfolgreich sind. Das hat mir das Einleben leicht gemacht. Die größten Unterschiede sind der Modus, bei dem die besten sechs Mannschaften nach der Hinrunde in einer Art Meisterrunde untereinander weiterspielen. Darüber hinaus sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Bundesliga schon anders. Wir lägen vom Budget und Umsatz her in der Bundesliga am unteren Ende, hier gehörst du damit zu den Top-Vereinen.

Bei Union lautete Ihr Titel am Ende Technischer Direktor, in Graz sind Sie Geschäftsführer Sport. Wie unterscheidet sich die Arbeit hinter den Titeln?

Gar nicht so sehr. Ich führe viele Gespräche mit Mitarbeitern, stelle die Mannschaft zusammen und treffe Entscheidungen. Die Aufgaben sind gleichgeblieben, aber das Spektrum ist viel größer geworden. In Berlin habe ich mich gezielt um die Profi-Mannschaft gekümmert, hier sind es auch die zweite Mannschaft, die Akademie und die Damen. Am Ende ist es die Verantwortung, die man trägt. Bei Union gab es noch einen Geschäftsführer, der am Ende für die Entscheidungen eingestanden ist, hier bin ich der Geschäftsführer.