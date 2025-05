Aljoscha Kemlein bleibt beim 1. FC Union Berlin . Wie der Verein am Mittwoch verkündete, verlängerte der 20-Jährige seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten langfristig. Zu den weiteren Vertragsdetails machten die Berliner keine Angaben.

Bevor eine Fußverletzung mitsamt einer Operation die Saison von Kemlein im Januar frühzeitig beendete, hatte sich das bei Union ausgebildete Eigengewächs zum Stammspieler entwickelt. Eine Rolle, die ihm bei weiterer guter Entwicklung auch in Zukunft wieder winken soll. "Wir haben Aljoscha seit seiner Jugend begleitet und sehen in ihm großes Potenzial", erklärte Profifußball-Geschäftsführer Horst Heldt in einer Vereinsmitteilung.



Kemlein selbst zeigte sich dankbar für die Vertragsverlängerung und gleichermaßen motiviert, dieser gute Leistungen folgen zu lassen. "Union ist mein Verein, hier bin ich groß geworden und habe meine ersten Schritte im Profifußball gemacht", sagte er, "ich bin hochmotiviert für

die kommende Saison (...). Ich kann es kaum erwarten, wieder aktiv eingreifen zu können."