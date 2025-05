Union Berlin hat zwei beeindruckende Aufstiege hingelegt, von der Regionalliga bis in die Bundesliga. Dort will sich das Team nun etablieren. Schon jetzt ist Union eine Marke mit Zugkraft - und zählt zu Europas Spitze bei den Zuschauern.

Im Fußball hat es ja eigentlich alles schonmal irgendwo gegeben, aber die Erinnerung an eine vergleichbare Ausleihe wie der von Andrej Ilic fällt schwer. Kurz vor Transferschluss wurde der Serbe im vergangenen Sommer in letzter Minute aus Lille ausgeliehen, um eine freie Planstelle im Sturmzentrum zu füllen. Er war eine Notlösung, Union vorher bei anderen Kandidaten abgeblitzt.

Zugegeben, an Hugo Etitikes Qualitäten im Dribbling und Kombinationsspiel kommt Ilic trotz seiner guten Torausbeute nicht heran. Aber er würde Union eben auch bedeutend weniger Geld kosten. Dem Vernehmen nach liegt die Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich. Nicht viel Geld für einen Angreifer, der bewiesen hat, dass er in der Bundesliga funktioniert.

Für Ilic sprechen bei dieser Abwägung neben seiner Torausbeute mehrere Gründe. Zuallererst dieser: Der 25-Jährige ist bei Union gut eingelebt und fühlt sich in Berlin pudelwohl. Im Interview mit Unions Vereinsmedien verglich er die Stadt mit seiner Heimat Belgrad. Nach Jahren in der serbischen Provinz und eher ruhigen Hauptstädten wie Riga und Oslo sei er froh, wieder in eine Metropole zu wohnen - zumal die Bundesliga einer seiner großen Träume als Nachwuchsspieler gewesen sei. Über so viel Identifikation freuen sich Fans und Mitspieler, zumal Ilic in der Mannschaft beliebt ist, wie die Aussagen von Khedira belegen.

In einer Phase, in der es das erklärte Ziel der Vereinsführung ist, die Mannschaft konsequent zu verjüngen, könnte der bescheidene Ilic mit seiner Einstellung ein Vorbild in einer neuen Mannschaft sein. Besonders, weil seine persönliche Entwicklung noch lange nicht beendet scheint. Schließlich war das Jahr bei Union seine erste volle Saison in einer Topliga.

"Dass Andrej aufblüht, hat auch viel damit zu tun, dass er spielt", sagte Baumgart während der Rückrunde. Mit einer Vorbereitung als Stammspieler wäre sicher noch mehr möglich. Auch weil Ilic der Mannschaft neben seinen Toren auch taktisch viel gibt. Der "klare Neuner", wie Baumgart sein Profil beschreibt, ist im direkten Spiel seines Trainers ein Fixpunkt, der im Zweifelsfall auch einen langen Ball verarbeiten und abschirmen kann. Dazu arbeitet Ilic fleißig gegen den Ball. Auch das ist für Baumgarts Fußball essenziell.