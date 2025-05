Neun Spiele in Folge ohne Niederlage: Das gelang bislang keiner Mannschaft von Union Berlin. Mit einem Punktgewinn gegen Heidenheim könnte sich das nun ändern. Die Mannschaft von Frank Schmidt reist allerdings mit besonderem Antrieb an.

Das Hinspiel zwischen Union Berlin und Heidenheim am 10. Januar war die erste Partie von Steffen Baumgart als Trainer der Köpenicker und endete mit einer 0:2-Niederlage für Union. Mittlerweile sind die Startschwierigkeiten von Baumgart bei den "Eisernen" längst vergessen. Viel mehr könnte sich der 53-Jährige mit neun ungeschlagenen Spielen in Folge einen Platz in den Köpenicker Geschichtsbüchern sichern.