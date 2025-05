Do. 15.05.25 | 11:39 Uhr

Mittelfeldspieler Rani Khedira hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin verlängert. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt, machte jedoch keine Angaben zur Laufzeit des neuen Arbeitspapiers.

"Das Gefühl, angekommen zu sein und noch immer Gänsehaut zu bekommen beim Weg aus dem Spielertunnel hinaus ins Stadion An der Alten Försterei, möchte ich auch weiterhin gemeinsam mit einer außergewöhnlichen Mannschaft erleben. Daher freue ich mich sehr, auch in Zukunft hier zu sein", wird Unions Vizekapitän in der Vereinsmitteilung zitiert.