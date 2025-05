Das Team von Ole Werner, das am Samstag (15:30 Uhr) zu Gast im Stadion An der Alten Försterei ist, steht aktuell auf Tabellenplatz 8 und hat die internationalen Plätze damit noch fest im Blick. Die vier Siege aus den letzten fünf Spielen der Grün-Weißen sind dabei vor allem auf die starke Defensive zurückzuführen: Werder kassierte in diesen fünf Partien nur zwei Gegentore.

Eine Stärke, die auch Union Berlin hat. Werder-Trainer Ole Werner prognostizierte vor der Partie: "Es treffen zwei defensiv stabile Teams aufeinander. Union hat zu seinen Stärken zurückgefunden, tiefes Verteidigen, Umschaltmomente. Wir müssen defensiv gut stehen, geduldig bleiben und effektiv sein."