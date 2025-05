Oliver Ruhnert, der erfolgreiche Manager des 1. FC Union Berlin, der den Verein auch dank seiner Kaderplanung in die Bundesliga und Champions League geführt hat, hat den Sprung in die Politik gewagt. Seinen Job bei den "Eisernen" hat er ruhen gelassen, um für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidat in den Bundestag einzuziehen. Was zunächst vielversprechend aussah, wurde für Ruhnert zur echten Herausforderung. Die rbb-Autoren David Donschen, Nico Schmolke und Philipp Katzer haben Oliver Ruhnert ein halbes Jahr auf seinem Weg vom Fußball in die Politik und wieder zurück mit der Kamera begleitet. Mehr dazu von David Donschen.