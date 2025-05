Sie haben es irgendwie geschafft, den Gegnern einen Fußball aufzuzwingen, der Bielefeld liegt. Nehmen wir mal den Auftritt von Leverkusen auf der Alm. Die haben nur mit langen Bällen gespielt, was für Leverkusen sehr ungewöhnlich ist. Das habe ich unter Xabi Alonso zuvor noch nie so gesehen. Außerdem hat Bielefeld die ganze Saison eine grandiose Mannschaftsleistung mit großer Moral gezeigt.

Man muss schon sagen, dass Stuttgart keine gute Saison spielt. Die Abgänge von Anton und Guirassy haben sie nur schwer verkraftet und sind entgegen den hohen Erwartungen am Ende nur Neunter in der Bundesliga geworden. Es ist die letzte Chance für Stuttgart, die Saison noch zu retten. Bielefeld hat hingegen mit dem Finaleinzug und dem Aufstieg in die 2. Liga schon Grandioses geleistet. Stuttgart muss, Arminia kann. Das könnte der entscheidende Unterschied sein. Die Bielefelder müssen einfach locker bleiben und es gemeinsam mit ihren Fans genießen, im Olympiastadion zu spielen. Dann ist alles möglich.

Sie leben noch immer in Berlin und sind von allen Einwohnern der Stadt wahrscheinlich die größte Arminia-Legende. Welche Verpflichtungen bringt das rund um das anstehende Finale mit sich?

Gar nicht so viele. Am Donnerstag habe ich eine Veranstaltung mit Bielefelder Fans, am Freitag eine Presserunde in der polnischen Botschaft. Vom Verein selbst gab es aber kaum Anfragen. Am Samstag werde ich das Spiel dann als Experte fürs polnische Fernsehen aus dem Stadion begleiten.