Fanfeste und -märsche der DFB-Pokal-Finalisten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld dominierten am Samstag das Treiben in Berlin. Um 20 Uhr war Anpfiff im Olympiastadion, knapp zwei Stunden später krönte sich der VfB Stuttgart zum Pokalsieger.

Gegner Bielefeld hatte es zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das DFB-Pokalfinale geschafft. Die Arminen, die dank des ersten Platzes in der 3. Liga in der kommenden Saison in der zweiten Liga antreten, hatten auf dem Weg ins Endspiel gleich vier Bundesligisten aus dem Wettbewerb geworfen. Darunter im Halbfinale den Doublegewinner von 2023/24: Bayer Leverkusen.