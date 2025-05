Chaos vor Pokalfinale: Senatsverwaltung sieht Olympiastadion und DFB in der Pflicht

Vor dem Fußball-Pokalfinale am Samstag kam es am Südtor des Olympiastadions zu sehr langen Wartezeiten. Fans berichten von unhaltbaren Zuständen, weinenden Kindern und fehlender Hilfe durch Ordner. Nun äußert sich auch die Politik.

Nach den massiven Vorwürfen von Bielefelder Fans über miserabel organisierte Einlasskontrollen beim DFB-Pokalfinale hat die Berliner Senatsverwaltung eine Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt. Die Verantwortung für die möglicherweise gefährlichen Ereignisse vor dem Olympiastadion vor der Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart (2:4) sieht die Behörde aber zunächst beim Deutschen Fußball-Bund und der Olympiastadion Berlin GmbH, wie sie am Freitag mitteilte.

Kaputte Fenster, zerstörte Lampen, Pyrotechnik: Fans des VfB Stuttgart sollen nach dem Sieg des DFB-Pokals im Kreuzberger Biergarten "Golgatha" randaliert haben. Die Geschäftsführerin will Anzeige erstatten - und macht dem Verein Vorwürfe.

Stuttgart-Fans sollen Biergarten "Golgatha" in Kreuzberg beschädigt haben

"Der DFB ist als Veranstalter des DFB-Pokalfinales für das Sicherheitskonzept verantwortlich", teilte die Senatsverwaltung für Inneres und Sport mit. "Vorhaltungen, es habe Defizite während des diesjährigen DFB-Pokalfinales gegeben, werden zwischen der Olympiastadion Berlin GmbH und dem DFB ausgewertet."

Timo Rohwedder, Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH, sagte auf Nachfrage von rbb|24: "Alle Berichte, die uns im Nachgang zum diesjährigen DFB-Pokalfinale von Betroffenen erreicht haben, die es nicht rechtzeitig ins Stadion geschafft haben, zu lange anstehen mussten oder in unangenehmen Situationen waren, nehmen wir sehr ernst. Gemeinsam mit dem DFB und allen beteiligten Akteuren werden wir eine umfassende Auswertung der Veranstaltung und der Einlasssituation am Südeingang vornehmen. Die internen Gespräche und eine belastbare Auswertung werden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, da viele Faktoren eine Rolle spielen. Die Ergebnisse werden im Anschluss transparent dargelegt."