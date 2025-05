Das Team von Claus-Dieter Wollitz zeigte eine kämpferisch ansprechende Leistung, agierte aber in den entscheidenden Momenten in der Defensive nicht konsequent genug. Die Tore für Ingolstadt erzielten Ryan Malone (26.), Sebastian Grönning (75.), Yannick Deichmann (90.+2) und Deniz Zeitler (90.+4). Ingolstadts Felix Keidel sorgte per Eigentor zwischenzeitlich für den Ausgleich (34.).

Eigentlich sollte es für Energie Cottbus in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen. Jetzt ist Relegationsplatz drei zum Greifen nahe. Zeit, sich mit einem Blick in die Glaskugel zu beruhigen. Mit einem fiktiven Liveticker von Ilja Behnisch

Die Stimmung vor dem Anpfiff war glänzend. Alles war angerichtet für ein Lausitzer Fußballfest und Cottbus legte entsprechend schwungvoll los. In der 3. Minute kam Timmy Thiele aussichtsreich an den Ball, aber der Energie-Stürmer bekam keinen Druck hinter seinen Kopfball. Viel lief in der Anfangsphase über den quirligen Tolcay Cigerci, so auch in der 11. Minute, als der Mittelfeldmann nach einer starken Einzelaktion per Volleyschuss nur knapp den Ingolstädter Kasten verfehlte.

Ingolstadt wartete zunächst ab und versuchte kompakt in der Defensive zu stehen. Man merkte der Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann an, dass sie zuletzt viermal in Folge verloren hatte. Aber mit seinem ersten gefährlichen Angriff brachte der FCI die bis dato vorzügliche Stimmung im Stadion zu erliegen: Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld köpfte Felix Keidel vom linken Fünfmetereck in die Mitte, wo Ryan Malone den Ball mit dem Kopf in die Maschen drückte. Das 0:1 in der 26. Minute war ein Schockmoment für die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz, doch sie erholte sich schnell.