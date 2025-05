Henry Rorig brachte die Lausitzer nach nur sieben Minuten in Führung, diese konterte allerdings Mannheims Felix Lohkemper mit seinem Treffer nur eine Minute später. Noch vor der Halbzeit drehte Kennedy Okpala mit seinem Treffer das Spiel komplett (29. Minute), ehe in der zweiten Hälfte erneut Okpala (52.) und Henning Matriciani (62.) für die Vorentscheidung sorgten. Ein schmeichelhaftes Elfmetertor durch Tolgay Cigerci war nur noch Ergebniskorrektur (66.).

Bereits vor dem Anpfiff zeigten die Anhänger des Heimteams, dass auf ihre Unterstützung zu zählen ist. Ein weiteres Mal beeindruckten sie mit einer aufwändigen Choreografie der Fans. Angeheizt von der Atmosphäre zeigten sich die Cottbuser direkt in der Offensive. Ein satter Abschluss von Phil Halbauer rauschte nur knapp am linken Pfosten der Gäste vorbei. Cottbus blieb weiter aktiv und das sollte sich auszahlen. Rorig bekam in der siebten Minute vor dem Strafraum keinerlei Gegnerdruck und zog einfach mal ab. Der satte Schuss klatschte an den rechten Innenpfosten und von da aus ins Tor.

Diese Frage würde auch auf die gesamte erste Hälfte der Partie zutreffen. Gefühlt hatten sich beide Teams vor dem Spiel vorgenommen, auf keinen Fall 0:0 zu spielen. Bei der Anzahl an Großchancen hätte es gut und gerne bereits zur Pause auch 4:4 stehen können.

Doch im Mittelpunkt stand – auch wenn es am Ende nicht spielentscheidend war – wie zuletzt häufig in der 3. Liga der Schiedsrichter. Auch nach Studie der Wiederholungen ließ sich kein Grund erkennen, warum der Unparteiische Tom Bauer in der 65. Minute beim Stand von 1:4 nach einem Kopfballversuch von Timmy Thiele im Strafraum auf Elfmeter für Cottbus entschied. Weder war eine Hand der Mannheimer am Ball noch wurde Thiele gefoult. In den ersten beiden Ligen hätte sich der VAR mit großer Sicherheit eingeschaltet.