Das weiß auch Mittelfeldspieler Dominik Pelivan. "Unsere Marschroute muss sein, dass wir Platz drei halten. Alles andere wäre super, aber das können wir nicht mehr beeinflussen." Die beiden Topteams Bielefeld und Dresden treffen am Samstag direkt aufeinander. Es scheint möglich, dass die Wollitz-Elf Rang zwei noch mal näherkommt, aber dass sie an einem der beiden vorbeigeht, ist schwer vorstellbar. "Es bringt jetzt nichts, auf Rang zwei, eins oder vier zu schauen. Wir müssen das nächste Spiel gewinnen", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz und ergänzt: "Wenn wir noch drei Mal gewinnen, bleiben wir mindestens Dritter."

Wollitz will über diesen Weg zur neuen Saison noch mehr Leistung aus seinen Spielern herausholen. Und er will sie noch fitter machen. Die bislang 35 Ligaspiele plus Landespokal und Vorbereitung haben bei einigen Profis ihre Spuren hinterlassen. Auch das ist ein Grund, weshalb bei den Lausitzern zum Ende der Saison die Konzentration fehlt.

Auffällig waren zuletzt viele Gegentore in der Anfangsphase. In den vergangenen fünf Partien kassierte Cottbus in der ersten Viertelstunde vier Mal ein Gegentreffer. "Es wird an diesem Wochenende wichtig sein, das zu verhindern", sagt Dominik Pelivan. Da scheint es von Vorteil zu sein, dass mit Mannheim (Anpfiff Sonntag, 13:30 Uhr) eine der offensivschwächsten Mannschaften (38 Tore) der Liga in das Leag-Energie-Stadion kommt. Dafür kassiert der SV Waldhof aber auch wenig Gegentore (42). Aber ohne Offensive ist das Siegen schwer, weshalb der Sonntagsgegner in höchster Abstiegsgefahr schwebt. Es ist nur das Torverhältnis, das den Klub von einem Abstiegsplatz trennt.

Und auch im Kampf um Platz drei könnte am Ende das Torverhältnis entscheiden.