Fr. 16.05.25 | 12:19 Uhr | Von Ilja Behnisch

Eigentlich sollte es für Energie Cottbus in dieser Saison nur um den Klassenerhalt gehen. Jetzt ist Relegationsplatz drei zum Greifen nahe. Zeit, sich mit einem Blick in die Glaskugel zu beruhigen. Mit einem fiktiven Liveticker von Ilja Behnisch

13:00 Uhr

Hallo. Kommen wir gleich zur Sache. Nach rbb-Informationen hat der brandenburgische Verfassungsschutz ermittelt, dass Energie Cottbus heute gesichert um die Chance auf den Zweitliga-Aufstieg spielt. In die Relegation geht es demnach, sofern die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz gegen Ingolstadt und Saarbrücken gleichzeitig nicht um drei Tore höher gegen Dortmund gewinnt als die Lausitzer. Verlieren Cottbus und Saarbrücken, könnte Hansa Rostock noch auf Rang drei springen, sofern sie bei Hannover II gewinnen. Spielen Cottbus und Saarbrücken jeweils Unentschieden, müsste Hansa mit fünf Toren Unterschied siegen, um noch zum lachenden Dritten zu werden. Klingt kompliziert? Dann haben Sie noch nie einen Urlaubsantrag beim rbb gestellt.

13:25 Uhr

Claus-Dieter Wollitz im Field-Interview bei den Kollegen von Magenta TV sichtbar irritiert. Verlangt auf der Stelle, einen rbb-Reporter ankoffern zu können. Weil das in Rostock zuletzt einfach zu gut geklappt hat. Konzentriert sich dann aber doch auf das Wesentliche: Darüber zu sprechen, dass er nicht über den suspendierten Maximilian Krauß sprechen will.

13:30 Uhr

Anstoß. Und irgendwo in beiden Rathäusern rauchen die Köpfe von Referatsleitern. Was verdammt nochmal tun mit der 1987 (!) vereinbarten Städtepartnerschaft zwischen Cottbus und Saarbrücken? Dann endlich die Ansage von oben: Aussitzen. Kollektives Aufatmen. So wie immer also.

13:35 Uhr

Tor, Tor, Tor!!! Aachen führt in Wiesbaden. Nie war der Kampf um den wichtigen Platz neun spannender! Und nun zum Wetter: Cottbus, 0:0, heiter bis wolkig.

13:42 Uhr

Tor bei Hannover II. Was klingt wie der nachvollziehbare Versuch, der niedersächsischen Landeshauptstadt einen Neustart zu ermöglichen, ist doch nur die Zweitvertretung von Hannover 96. Die längst abgestiegen nun auch gegen Rostock zurückliegt. Hansa jetzt also punktgleich mit Saarbrücken und Cottbus. Was zu hektischer Betriebsamkeit im Gästeblock des schnuckligen Eilenriedestadion zu Hannover führt, da Hansa-Ultras auf der ursprünglichen Stehtribüne eilig hunderte Sitzschalen installieren. Muss ja schließlich was geben, was man kaputt hauen kann später.

13:43 Uhr

Tor in Saarbrücken. 1:0 für die Gastgeber, die damit auf Rang drei vorrücken. Schon jetzt der beste Tatort, den der Saarländische Rundfunk je produziert hat.

13:44 Uhr

Tor auch in Cottbus. Durch Top-Torjäger und Hertha-Neuzugang Sebastian Grönning. Nach Vorarbeit durch den Ex-Cottbuser Tim Heike. Natürlich. Ausgerechnet. Und so weiter. Energie für den Moment auf Rang fünf und also kommende Saison nicht einmal im DFB-Pokal vertreten. Und tief im Bauch des Cottbuser Stadions blättert ein weiterer Buchstabe vom ehemaligen Spind des Maximilian Krauß - auß. Football, bloody hell.

13:55 Uhr

2:0 für Hansa Rostock bei Hannover II. Ein Spielstand, der sich aus Sicht der Gastgeber längst darstellt wie die Karriere von Veronica Ferres: Interessiert nicht mehr so wirklich.

13:57 Uhr

Wir melden uns vom Abgrund. 2:0 Saarbrücken. Torschütze? Egal. Vorname: Uns doch.

14:05 Uhr

Auf Ergebnis-Durchsagen verzichtet man in Cottbus. Aber natürlich machen die Spielstände AUF DEN ANDEREN PLÄTZEN trotzdem die Runde. Auch bis runter auf die Cottbuser Trainerbank. Claus-Dieter Wollitz aber nimmt die Sache ruhig und gelassen. So wie man ihn eben kennt. Puls 180. Standard.

14:15 Uhr

Cottbus gelingt wenig. Ein guter Zeitpunkt, anzumerken, dass das so oder so eine absolute Fabelsaison ist für den AUFSTEIGER Energie. Echt jetzt: Todes-Kompliment an alle. Sogar an Maximilian "He who should not be named" Krauß. Sogar an Claus-Dieter Wollitz, der seit ein paar Wochen wieder wie dieser eine Nachbar agiert, bei dem man noch mal zwei Minuten wartet, ehe man aus der Wohnungstür tritt, nachdem man ihn durch das Treppenhaus hat poltern hören.

14:30 Uhr

Anstoß zur zweiten Halbzeit. In Saarbrücken findet man: Fehlentscheidung.

14:40 Uhr

Aha! Beziehungsweise: Oho! Beziehungsweise: TT! Tor für Cottbus, Tor durch Timmy Thiele. Diesen Goldstandard von Ackergaul. Aus dem Herzen der Lausitz dieser Treffer. Aus dem absoluten Nichts. Wann endlich Sondersendung, ARD? Titel, Thesen, Timmy Thiele? Hä? Hä?

15:00 Uhr

Inzwischen übrigens 4:0 für Hansa bei Hannover II. Die Anhänger der Niedersachsen verlassen das Stadion. Alle beide.

15:07 Uhr

"Wir sollten lernen, viel mehr nicht-messbare Faktoren auf dem Platz zu zeigen", sagte Ex-Alles Matthias Sammer im Herbst 2024 als TV-Experte und erntete viele Fragezeichen. Doch offenbar wurde der Berater Borussia Dortmunds von seiner zweiten Mannschaft verstanden und endlich erhört. Will meinen - 0:3 in Saarbrücken.

15:11 Uhr

Unaufgeregte News - 2:1 Cottbus. Tolcay Cigerci mit dem Zauberfuß aus gefühlt Spremberg. Und vielleicht wird niemals ein Mensch aus der Lausitz ins All fliegen. Dafür aber sind sie jetzt alle auf der Umlaufbahn ins Glück. Choose your fighter.

15:20 Uhr

Aus, aus, aus - die Spiele sind aus. Cottbus verteidigt Platz drei bei gleichem Torverhältnis aufgrund der mehr geschossenen Tore (65 zu 60 gegenüber Saarbrücken) und darf nun in den Aufstiegs-Playoffs gegen Fürth, Münster oder Braunschweig ran. Als krasser Außenseiter. Oder wie man bei Energie sagt: perfekt. In diesem Sinne - Ha, Ho, He und niemals vergessen: Cottbus.

