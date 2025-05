Demnach wurden für das Turnier 83,4 Millionen Euro an öffentlichen Geldern ausgegeben, knapp 300.000 Euro weniger als das Abgeordnetenhaus bewilligt hatte. "Damit kann festgehalten werden, dass die im Oktober 2023 vorgelegte Planung belastbar war", heißt es in dem Bericht.

Allerdings lag das ursprünglich im Jahr 2020 veranschlagte Budget bei nur rund 47 Millionen Euro. Der Bericht führt aus, wie die Kosten danach immer weiter anstiegen, vor allem wegen Nachforderungen der Uefa. So kamen laut Abschlussbericht zunächst weitere 14 Millionen Euro dazu, weil der Fußballverband eine "spektakuläre und medienwirksame" Fanmeile gefordert hatte. Daraufhin wurde unter anderem ein gigantisches Fußballtor vor dem Brandenburger Tor errichtet.

Im Frühjahr 2023 habe die Uefa den Stand der Vorbereitungen in Berlin als "in den allermeisten Handlungsfeldern ungenügend" bewertet, so der Bericht. Daraufhin hatte Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) die Planung und Organisation neu aufgestellt. Am Ende stieg der Kostenrahmen um weitere 22,6 Millionen Euro auf dann 83,7 Millionen Euro.