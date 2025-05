Fußballerinnen von Hertha BSC gewinnen Torspektakel in Rostock

Das Frauenteam von Hertha BSC hat in der Regionalliga Nordost am Samstag einen Auswärtssieg geholt. In einem torreichen Spiel gewannen die Berlinerinnen beim F.C. Hansa Rostock mit 9:3 (4:0). Nach 20 gespielten Partien belegen die Herthanerinnen aktuell Tabellenplatz drei mit nur zwei Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten Leipzigerinnen, Spitzenreiter Viktoria Berlin steht allerdings bereits als einziger Aufsteiger fest.