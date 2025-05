Michel Köpenick Samstag, 03.05.2025 | 12:21 Uhr

Es ist wirklich sehr schade, dass Herr Boldt nicht zur Hertha kommt.

Mit seinem großen Netzwerk und seiner auch finanziellen Weitsicht hätte er endlich frischen Wind in den Verein gebracht.

Bevor hier der Einwand kommt, dass er mehrmals mit dem HSV am Aufstieg gescheitert ist, will ich gleich entgegnen, er hat den Verein wirtschaftlich konsolidiert und der HSV hat zudem durchgehend um den Aufstieg gespielt(Im Gegensatz zu Hertha in den letzten beiden Saisons).

Da scheinen bei Hertha leider weiterhin die Amateure die Oberhand behalten zu wollen und Angst zu haben, Ihre Pfründe zu verlieren.

Und der allergrößte Nichtperformer Weber darf weiter die neue Saison planen. Einfach Unfassbar.