Demnach werden die auslaufenden Verträge der drei Spieler nicht verlängert. Sie sollen gemeinsam mit den bereits zuvor bekannt gewordenen Abgängen Ibrahim Maza und Florian Niederlechner im Zuge des letzten Saisonspiels am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Hannover 96 verabschiedet werden.

Außenverteidiger Jonjoe Kenny, Mittelfeldspieler Andreas Bouchalakis und Stürmer Smail Prevljak werden den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC nach der Saison verlassen. Das verkündete Sportdirektor Benjamin Weber auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Hertha BSC muss Ibrahim Maza im Sommer ziehen lassen. Im Interview spricht das Top-Talent über die prägende Zeit in Berlin, den Wechsel zu Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Leverkusen und sein vorerst letztes Spiel für Hertha.

Kenny war im Sommer 2022 zu den Berlinern gewechselt und hatte sich schnell als Stammspieler auf der Position des rechten Verteidigers etabliert. Bereits in diesem Winter war über einen Wechsel des 28-Jährigen zurück in sein Heimatland England spekuliert worden, der aber wohl platzte. Insgesamt absolvierte Kenny 97 Pflichtspiele im Hertha-Trikot.

Weniger prägend verlief die Zeit in Berlin hingegen für Bouchalakis und Prevljak, die beide zu Beginn der vergangenen Saison an die Spree wechselten. Bouchalakis sammelte insgesamt 37 Pflichtspieleinsätze, war unter Trainer Stefan Leitl zuletzt aber nur noch Reservist. Stürmer Prevljak fand gar keine Berücksichtigung mehr und verlässt Hertha nach fünf Toren in insgesamt 34 Einsätzen.