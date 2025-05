Die Lizenz für die 2. Bundesliga erhält Hertha BSC nur nach Erfüllen von finanziellen Bedingungen. Trotzdem soll auch in der kommenden Saison ein ambitionierter Kader entstehen. Was kann sich Hertha leisten und was nicht?

Neben der Verlängerung um drei Jahre bis 2028 will Hertha auch eine Absenkung der derzeit hohen Zinsen von 10,5 Prozent auf 6,5 Prozent erreichen. In einer Informationspräsentation für die Gläubiger heißt es, damit sollen die Bedingungen an die schlechteren finanziellen Möglichkeiten des Klubs in der 2. Bundesliga angepasst werden.

Hertha selbst hat das notwendige Geld für die Rückzahlung derzeit nicht. Das geht aus der Halbjahresbilanz des Klubs Anfang des Jahres hervor. Die Deutsche Fußball Liga hat dem Klub im ersten Schritt noch keine Lizenz für die kommende Saison erteilt, Hertha müsse dafür zunächst eine Bedingung erfüllen, hieß es. Gemeint ist wohl die Finanzierung der Anleihe.

Noch kann Hertha auf die Verlängerung der Anleihe hoffen: Der Klub startete ein zweites schriftliches Verfahren. In diesem entfällt die Klausel, dass mindestens die Hälfte der Anleihengläubiger sich an der Abstimmung beteiligen müssen. Zustimmen müssen dem Vorschlag nach wie vor zwei Drittel derer, die am Verfahren teilnehmen. Das Ergebnis will Hertha am 3. Juni veröffentlichen. Kurz danach muss der Klub auch die Bedingungen im Lizenzierungsverfahren bei der DFL erfüllt haben.