Die offiziellen Fanfeste der DFB-Pokal-Finalisten VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld in Berlin sind gestartet. Auch sonst dominieren die Fans der beiden Teams im Stadtbild. Am Abend treffen sie im Olympiastadion aufeinander. 2.000 Polizisten sind im Einsatz.

Eintracht Mahlsdorf machte es dem Favoriten von Beginn an schwer. Dem Tabellenführer der NOFV-Oberliga Nord war das Selbstvertrauen anzumerken. Das Team der Berliner Trainerlegende Karsten Heine ließ dem klassenhöheren BFC Dynamo defensiv keine Räume - und das, ohne sich dabei in der eigenen Hälfte zu verbarrikadieren. Im Gegenteil: Der Underdog war bemüht, selbst den Weg nach vorne zu suchen.

So blieb es zur Pause bei der 1:0-Führung für die Weinrot-Weißen. Zufrieden war Sportdirektor Enis Alushi in der Pause am rbb-Mikrofon dennoch nicht: "Bis auf die Führung gefällt's mir nicht", sagte der 39 Jahre alte Ex-Profi. Er monierte: "Wir sind nicht aggressiv genug, wir sind nicht dominant genug, wir lassen Mahlsdorf viel zu viel den Ball, sind in den 50:50-Zweikämpfen gefühlt immer zweiter Sieger. So darf es in der zweiten Hälfte nicht weitergehen."