Luckenwalde rettet sich am letzten Spieltag - Viktoria muss zittern

So. 18.05.25 | 18:38 Uhr

Somit verbleibt Viktoria Berlin nach dem 1:1 (1:0) beim Chemnitzer FC auf dem 17. Tabellenplatz, der - je nachdem, ob sich Spitzenreiter Lok Leipzig in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga durchsetzt oder nicht - Klassenerhalt oder Abstieg bedeuten wird. Luckenwalde beschließt die Spielzeit auf Platz 15, Altglienicke auf Platz neun.

Der FSV Luckenwalde hat sich am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost im Spiel gegen die VSG Altglienicke mit einem 0:0 den nötigen Punkt zum Klassenerhalt geholt.

Die Dynamo-Treffer erzielten Abwehrspieler Chris Reher, der einen Distanzschuss unhaltbar abfälschte (45.+1), sowie Torjäger Rufat Dadashov, der nach schöner Vorarbeit von David Haider am zweiten Pfosten zur Stelle war (80.).

Die Partie begann mit 20 Minuten Verspätung, da der Mannschaftsbus der Gäste kurz vor dem Ziel, dem Sportforum Hohenschönhausen, liegen geblieben war. Die Mannschaft sattelte auf einen Fanbus um und bot dann in Gemeinschaft mit den Gastgebern einen launigen Fußball-Nachmittag.

Gewonnen hat dagegen die SV Babelsberg 03. In Meuselwitz gelang ein 3:2-Erfolg (1:1), der in der Endabrechnung zu Platz 13 führt. Die Potsdamer waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, gerieten aber auch aufgrund eines kuriosen Eigentores von Andreas Pollasch in Rückstand, der eigentlich nur einen Rückpass spielen wollte und doch zum 2:1 für Meuselwitz traf (64.).