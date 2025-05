Vor knapp 2.600 Zuschauern im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion waren es die Gastgeber, die zunächst jubeln durften, als Jannis Lang in der 20. Minute zur 1:0-Führung traf. Kurz darauf verletzte sich der Luckenwalder Sofiene Rachid Jannene und musste die Partie verlassen – für ihn übernahm Remo Merke. Die Gäste blieben dran und konnten durch Tim Schleinitz noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen (45.+3).

In der zweiten Hälfte bewies Luckenwalde-Trainer Braune dann ein goldenes Joker-Händchen. Knapp zehn Minuten nach der Einwechslung von Simon Gollnack traf dieser zum 2:1 (75.) und sorgte damit für den Endstand und den wichtigen Punktgewinn.

Babelsberg kassierte damit die fünfte Niederlage in Folge und steht einen Spieltag vor Saisonende auf Platz 13. Am kommenden Sonntag trifft der SV Babelsberg auf den ZFC Meuselwitz, der FSV spielt am selben Tag gegen die VSG Altglienicke.