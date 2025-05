Regionalliga Nordost - Zehlendorf mit Kantersieg gegen Viktoria, BFC verliert

Fr 02.05.25 | 21:33 Uhr

Bild: imago images/opokupix

Zum Auftakt des 32. Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo (8.) am Freitagabend gegen den Meisterschaftskandidaten Hallescher FC (2.) mit 1:2 (1:2) verloren. Dabei war es vor allem in der ersten Halbzeit ein intensives Spiel mit offenem Visier und dem besseren Ende für die Gäste.

Liebelt zunächst mit der Führung für den BFC

Die Partie begann gut für den BFC. Nach zehn Minuten köpfte Innenverteidiger John Liebelt nach einer Ecke jedoch nur gegen den Pfosten. In der 31. Minute und mehrere Chancen auf beiden Seiten später machte es Liebelt dann besser. Nach erneuter Ecke traf der 23-Jährige dieses Mal per Kopf zur Führung. Die jedoch hielt nur zwei Minute. Dann war es Halles Rechtsverteidiger Robert Berger, der einen Querpass per unhaltbarer Direktabnahme zum 1:1-Ausgleich ins Tor brachte. Der entscheidende Treffer dann fiel in der 45. Minute. Gegen eine in diesem Moment unsortierte Berliner Abwehr war Halles Berk Inaler frei durch und konnte von Dynamo-Torhüter Paul Hainke nur noch per Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Nietfeld sicher. Die zweite Halbzeit schien zu beginnen, wie die erste endete. Doch nach einem Lattentreffer von BFC-Stürmer Henry-Jon Crosthwaite aus rund 20 Metern (48. Minute) blieben Chancen Mangelware, so dass Halle den Auswärtssieg ins Ziel brachte.

Zehlendorf düpiert Viktoria

Einen Heimsieg verbuchte hingegen Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf (12.). Im Duell um den Klassenerhalt gegen Viktoria Berlin (16.) gelang ein vor allem auch in der Höhe überraschender 5:1-Erfolg (2:0). Dabei spielte den Gastgebern wohl vor allem die frühe Rote Karte für Viktorias Min-young Lee in die Hände. Der zentrale Mittelfeldspieler musste das Spielfeld nach zu hartem Einsteigen in der 39. Minute vorzeitig verlassen. Zu diesem Zeitpunkt führte Zehlendorf nach einem Treffer von Jonas Hartl mit 1:0 (17.). Der 20-jährige Flügelstürmer war es auch, der in Überzahl und noch vor der Halbzeit das 2:0 nachlegte (45.+5). Die weiteren Treffer im Stadion Lichterfelde erzielten Bocar Baro (51., 64.) sowie Gabriel Figurski Vieira (56., Elfmeter) für Zehlendorf sowie Lucien Littbarski (89.) für Viktoria.