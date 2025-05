Viktoria-Frauen steigen in 2. Bundesliga auf - Siege für Turbine und Union

So 11.05.25 | 16:49 Uhr

Weil RB Leipzig II mit 1:3 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg unterlag und nur noch zwei Spiele zu absolvieren hat, sind die Hauptstädterinnen mit acht Punkten Vorsprung uneinholbar an der Spitze.

Nach den Ergebnissen vom Sonntag stehen die Frauen des FC Viktoria Berlin als Meister der Fußball-Regionalliga Nordost und Aufsteiger in die 2. Bundesliga fest.

Die Zweitvertretung des 1. FC Union Berlin setzte sich derweil mit 2:1 (2:1) gegen den 1. FFC Fortuna Dresden durch. Die Gäste gingen zwar in der 22. Minute in Führung, doch Hannah Kratz (27.) und Sandra Weihmann (35.) schossen die Köpenickerinnen noch in der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Mit 29 Zählern bleibt der FCU auf dem siebten Tabellenplatz.