So. 18.05.25 | 19:52 Uhr

Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin, die schon seit dem vorigen Spieltag als Meister der Regionalliga Nordost und damit Aufsteiger in die zweite Liga feststehen , haben auch am 20. Spieltag gewonnen. Gegen die zweite Mannschaft von Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam gelang ein deutlicher 5:1-Erfolg (3:0). Die Treffer für Viktoria erzielten Leyila Aydin (32.), Katharina Krist (33.), Eunice Beckmann (44.), Anna Höfker (88.) und Margarita Gidion (90. +5).

Während auch die Spielerinnen der ersten Mannschaft die Meisterschaft in der zweiten Liga feiern konnten, unterlagen die Fußballerinnen von Union Berlin II hingegen bei der Zweitvertretung von Rasenballsport Leipzig II mit 1:2 (0:1). Das Tor des Tages für die Berlinerinnen erzielte Hannah Kratz in der 54. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. In der Tabelle verbleibt die Mannschaft damit unverändert bei 29 Punkten aus 20 Spielen und auf Rang sieben.

Einen Kantersieg feiern konnten hingegen die Spielerinnen von Türkiyemspor. Der Tabellen-Neunte schlug den Tabellen-Zehnten Fortuna Dresden mit 5:1 (4:0). Die Tore erzielten Alexandra Almasalme (10., 16.), Meliah Hartmann (38.), Zahraa Chahrour (42.) und Josi Schwarz (79.).