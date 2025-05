Viktoria geriet bereits im ersten Durchgang in Rückstand. Nach 19 Minuten sorgte Rudolf Ndualu mit seinem sechsten Saisontreffer für das 1:0 der Gäste. Die Führung hielt bis zur Pause, doch nach dem Seitenwechsel kam Viktoria zurück ins Spiel. Oleg Scacun (59.) erzielte per Foulelfmeter den wichtigen Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Den Sieg erreichte in der Folge keines der beiden Teams mehr.

Ein bitterer Nachmittag war es für Hertha Zehlendorf: Die Berliner verloren am Sonntagnachmittag ihr Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten, dem Halleschen FC, mit 0:4 (0:3). In der 19. Minute brachte Jonas Nietfeld die Gastgeber mit einem verwandelten Foulelfmeter in Front. Nur vier Minuten später legte Fabrice Hartmann nach und erhöhte auf 2:0 (23.). Noch vor der Pause traf Serhat Polat (43.) zum 3:0 und machte damit quasi schon zur Halbzeit alles klar. Nach dem Seitenwechsel setzt Polat (54.) mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 nach. In der Folge schwächten sich die Berliner durch eine gelb-rote Karte für Marc Enke (59.) noch selbst, was jegliche Hoffnung auf einen Punktgewinn für Zehlendorf zerstörte. Bocar Baro (90.) erzielte in der Schlussminute mit einem Foulelfmeter immerhin noch den 1:4-Ehrentreffer.

Die VSG Altglienicke unterlag im Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt. Ben-Luca Moritz erzielte in der 44. Minute den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg für den Tabellendritten. Die VSG kam trotz einer gelb-roten Karte für Erfurts Phillip Aboagye (59.) nicht mehr zurück ins Spiel.