Für ihre erste Bundesliga-Saison haben die Fußball-Frauen von Union Berlin die 26-jährige Mittelfeldspielerin Tanja Pawollek verpflichtet. Die langjährige Kapitänin von Eintracht Frankfurt wechselt vom Main an die Spree, wie die Köpenicker am Freitag mitteilten.

In den vergangenen neun Jahren absolvierte die gebürtige Hessin 155 Bundesliga-Spiele für Frankfurt und erzielte dabei 21 Tore, in der Champions League kommt sie auf elf Einsätze. Pawollek, deren Eltern in Polen geboren wurden, bestritt zudem 24 Länderspiele im polnischen Nationaltrikot.

Union-Geschäftsführerin Jennifer Zietz würdigte den Neuzugang als "absolute Führungsspielerin mit großer Qualität und Erfahrung". Dass sie sich für Union entschieden habe, sei "ein starkes Zeichen - für unseren Weg, für unser Projekt in der Bundesliga". Mittelfeldspielerin Pawollek werde "auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle einnehmen".

Union hatte zuvor bereits Abwehrspielerin Anna Aehling aus Frankfurt verpflichtet. Zudem kommt Angreiferin Eileen Campbell vom SC Freiburg.