Unions Fußballerinnen nach Sieg in Bochum kurz vor Gewinn der Meisterschaft

So 11.05.25 | 16:19 Uhr

Am Sonntagnachmittag setzte sich das Team von Trainerin Ailien Poese mit 5:2 (2:1) beim VfL Bochum durch.

Die Fußballerinnen des 1. FC Union , die bereits als Aufsteigerinnen in die 1. Bundesliga feststehen, haben in der zweiten Liga einen weiteren Sieg gesammelt und sind damit auf Kurs auch Meisterinnen zu werden.

Die Unionerinnen starteten furios in die Partie. Nach einem Doppelschlag lagen die Eisernen schon nach knapp zehn Minuten komfortabel vorne. Zunächst sorgte Lisa Heiseler (8. Minute) für die Führung, die Judith Steinart (9.) nur Sekunden später ausbaute. Früh sah alles so aus, als würden die Berlinerinnen einen dominanten Sieg im Ruhrgebiet holen - doch Bochum kam zurück.

Noch vor der Pause erzielte Mara Kanoglu (43.) den Anschlusstreffer. Mit dem 2:1 aus Berliner Sicht ging es in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen dann zum Ausgleich. Stürmerin Alessandra Vogel (56.) sorgte nach einer Ecke für das 2:2.

Im Anschluss taten sich die Köpenickerinnen schwer, kamen schließlich aber doch wieder gefährlich vor das Bochumer Tor. Die in der Pause eingewechselte Nele Bauereisen (46.) stellte mit ihrem ersten Treffer für Union den alten Vorsprung wieder her. Heiseler (84.) brachte mit ihrem zweiten Treffer kurz vor Schluss schließlich die Vorentscheidung. Das Tor der Kapitänin konnte sich sehen lassen: Heiseler erzielte das 4:2 mit einer direkt verwandelten Ecke. Bauereisen (90.+3) setze in der Nachspielzeit den Schlusspunkt unter die Partie.

Am letzten Spieltag trifft Union nun noch auf den Tabellenletzten FSV Gütersloh und kann dann die Meisterschaft einfahren.