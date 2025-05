"Ich fühle mich hier wohl und liebe es, für unsere Fans und in diesem Trikot auf dem Platz alles für das Team zu geben. Deshalb war es eine einfache Entscheidung und ich freue mich, dass es für mich hier weitergeht. Ich habe mit Hertha BSC noch einiges vor", sagte Zeefuik, der weiterhin mit der Nummer 42 auflaufen wird.

Zeefuik war im Sommer 2020 vom FC Groningen an die Spree gewechselt. Bislang lief der 27-Jährige in 89 Pflichtspielen für Hertha BSC auf, traf dabei zwei Mal und gab vier Vorlagen. In diesem Zeitraum war der gebürtige Amsterdamer zudem zwischenzeitlich an die Blackburn Rovers und Hellas Verona verliehen.