2. Fußball-Bundesliga - Fabian Reese verkündet im Olympiastadion Verlängerung bei Hertha BSC

So. 18.05.25 | 15:25 Uhr

Bild: IMAGO / Jan Huebner

Leistungsträger Fabian Reese bleibt Hertha BSC erhalten. Die Berliner haben ihren Offensivspieler bis 2030 an den Verein gebunden. Damit nimmt der Kader für die kommende Zweitliga-Saison weiter Form an.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seinen Führungsspieler Fabian Reese von einem Verbleib in Berlin überzeugt. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag bei der "Alten Dame" bis 2030. Reese selbst verkündete die Neuigkeiten am Sonntag vor Publikum im Olympiastadion, unmittelbar vor Anpfiff des Saisonfinales gegen Hannover 96: "Liebe Hertha-Familie, wir alle haben denselben Traum. Deshalb möchte ich euch heute mitteilen, dass ich bleibe. Für Hertha, für euch, für uns, für die Stadt Berlin", sagte er unter Jubel der Fans. Bis zuletzt buhlten - wie schon im Vorsommer - mehrere Erstligisten und Vereine aus dem Ausland um die Dienste des 27-Jährigen. Nun herrscht Klarheit: Reese bekennt sich langfristig zur Hertha und dem gemeinsamen Ziel Bundesliga-Aufstieg.

Reese: "Verein extrem ans Herz gewachsen"

"Es war kein Geheimnis, dass wir Fabi unbedingt langfristig an den Verein binden wollten. Umso glücklicher sind wir nun, dass es uns gelungen ist", ließ sich Sportdirektor Benjamin Weber auf der Klub-Seite zitieren. Fabian Reese ließ mitteilen: "Dieser Verein ist mir in den vergangenen zwei Jahren extrem ans Herz gewachsen. Ich weiß es zu schätzen, was mir diese besondere Konstellation bei Hertha und in Berlin alles bietet. Gemeinsam mit der Mannschaft, den Verantwortlichen, den Mitarbeitenden und den Fans will ich noch viel erreichen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt."

Statt Erstliga-Fußball nun das dritte Jahr mit Hertha in der 2. Liga

Seit der Saison 2023/24 spielt Reese für Hertha BSC. Zum Zeitpunkt, als sich der Stürmer für den Wechsel an die Spree entschied, lockten die Blau-Weißen Reese noch mit der Aussicht auf Erstliga-Fußball. Doch stattdessen folgte 2023 der Abstieg aus dem deutschen Fußball-Oberhaus. In Berlin wurde Reese auf Anhieb ein Publikumsliebling - und heimisch. Ende Februar 2024 verlängerte er seinen Vertrag schon einmal vorzeitig. Damals bis 2028 und explizit um "ein Zeichen" zu setzen, wie Reese sagte. Auch nach dem enttäuschenden Abschneiden auf Platz neun blieb der ehemalige U20-Nationalspieler der "Alten Dame" treu - und das auch, weil er sich in einem Testspiel beim FC Energie Cottbus in Vorbereitung auf die Saison 2024/25 schwer am Sprunggelenk verletzte und fast die halbe Spielzeit ausfiel.

Gehen den gemeinsamen Weg in Berlin weiter: Fabian Reese (li.) mit seinem Trainer und Mentor Stefan Leitl.

Unter Leitl im Sturmzentrum - und wieder in Topform

Doch unter Trainer Stefan Leitl, den Reese noch aus gemeinsamen Fürther Zeiten kennt und schätzt, fand der Angreifer im Laufe der Rückrunde zurück zu alter Stärke. In 18 Liga-Einsätzen kam Reese auf starke elf Scorerpunkte (zehn Tore, eine Vorlage). Was auch darauf zurückzuführen ist, dass Leitl seinen Topspieler vom Flügel ins Sturmzentrum beorderte. Und so hat auch Leitl seinen Anteil daran, dass der Hauptstadtklub Reese von einem Verbleib in Berlin überzeugen konnte. Erst Anfang April hatte Reese nämlich noch bei "Sky" betont: "Ich habe einen Vertrag bis 2028, fühle mich pudelwohl in der Stadt und habe meinen Lieblingstrainer an der Seite". Nun könnte der gemeinsame Weg sogar bis ins Jahr 2030 weitergehen. Insgesamt stand Reese bislang in 54 Pflichtspielen für Hertha BSC auf dem Rasen (23 Treffer, 18 Assists). In der 2. Bundesliga zählt er unbestritten zu den besten Spielern.

Herthas Kader für die Saison 2025/26 nimmt Form an

