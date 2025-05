Fußball - Fünf Lehren aus der Saison von Hertha BSC

So. 18.05.25 | 19:19 Uhr

Bild: imago images/O.Behrendt

Mit Platz elf in der Abschluss-Tabelle dürfte bei Hertha BSC niemand zufrieden sein. Was besser werden muss und was trotz des enttäuschenden Abschneidens gut lief, zeigen die fünf Lehren der Saison. Von Ilja Behnisch

1. Der Berliner Weg lebt

Fragt man die künstliche Intelligenz, fragt man ChatGPT danach, was das denn eigentlich sei, der Berliner Weg von Hertha BSC, bekommt man eine dreigeteilte Antwort: "1. Sportliche Ausrichtung auf eigene Talente 2. Nachhaltigkeit als Leitmotiv 3. Transparenz und Nahbarkeit". Und zumindest Punkt eins darf nach dieser Saison als "erfüllt" abgestempelt werden. Mit Ibrahim Maza, Derry Scherhant, Tjark Ernst, Marton Dardai, Pascal Klemens und Linus Gechter sind es gleich sechs Hertha-Eigengewächse unter den elf Berlinern mit den meisten Einsatzminuten in dieser Spielzeit. Dass sie zugleich zu den Konstantesten und absoluten Leistungsträgern zählten, dürfte die Klub-Verantwortlichen darin bestärken, den Weg weiterzugehen. Angesichts der weiterhin bestehenden, finanziellen Nöte scheint er allerdings auch nahezu alternativlos.

2. Hertha ist arm, aber sexy

Was macht der geneigte Hertha-Anhäger, wenn seine erklärte Lieblingsmannschaft in der zweiten Liga den sportlichen Erwartungen hinterher hinkt und in der Heimtabelle den Tabellenletzten gibt? Richtig. Er rennt dem Verein das Stadion ein. 53.191 Zuschauer waren es bei den Hertha-Heimspielen dieser Saison im Schnitt. Das sind nur knapp 500 weniger als in der letzten Erstliga-Saison des Klubs. Es ist zugleich das drittbeste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Das mag daran liegen, dass diese Zweitliga-Saison mit jeder Menge Traditionsklubs gesegnet war, die jede Menge eigene Fans mitbrachten und Zugkraft entwickelten. Es liegt aber auch daran, dass die Stadionerfahrung offenbar längst wichtiger zu sein scheint, als das schnöde Ergebnis.

3. Erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu

Fabian Reese, Diego Demme, John Brooks und Kevin Sessa - vor der Saison auserkoren, die Hertha als Berliner Achse in Richtung erste Liga zu führen, zerbrach die Führungsriege schon vor dem ersten Spieltag und musste sich anschließend mit langwierigen Verletzungen herum plagen. Dass die Mannschaft trotzdem in vielen Partien, die sie letztlich nicht gewinnen konnte, über die besseren Einzelspieler verfügte, darf dabei als ebenso gewiss gelten wie die Tatsache, dass kaum ein Klub in der Lage wäre, Ausfälle dieser Art dauerhaft zu ersetzen.

4. Typisch Berlin - Baustellen über Baustellen

So gut der Kader sich stellenweise und vor allem dann, wenn er komplett zur Verfügung steht, auch lesen mag - Baustellen bietet er dennoch zur Genüge. So gelang es weder, einen Ersatz für Haris Tabakovic, den Top-Torjäger der Vorsaison, zu finden. Aber auch auf dem rechten Offensiv-Flügel (im System unter Ex-Trainer Cristian Fiél) und der linken Verteidiger-Position fand sich über 34 Spieltage keine Ideal-Besetzung. Deyovaisio Zeefuik mag ein wunderbarer Ball-Dieb sein, der den Linksverteidiger defensiv durchaus spielen kann. Offensiv aber ist er an dieser Stelle als Rechtsfuß (noch?) zu limitiert. Der Versuch, die gelernte Offensivkraft Marten Winkler nach hinten zu ziehen, war vor allem aufgrund seines Tempos eine schöne Idee, ging aber (noch?) so überhaupt nicht auf. Nach den bereits feststehenden Abgängen von Florian Niederlechner und Derry Scherhant verstärkt sich die Notwendigkeit, im Sturmzentrum tätig zu werden, für die kommende Spielzeit nochmals umso mehr. Dazu verlässt mit Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny eine absolute Konstante den Verein, die auch erstmal ersetzt werden muss.

5. Was wäre gewesen, wenn?

"Was wäre gewesen, wenn...", dürfte sich Ex-Trainer Cristian Fiél durchaus häufiger gefragt haben in letzter Zeit. Was also wäre gewesen, wenn er von Beginn an auf alle Spieler hätte zurückgreifen können? Andererseits wird sich auch so mancher Hertha-Fan gefragt haben: Was wäre gewesen, wenn dessen Nachfolger Stefan Leitl früher als erst am 23. Spieltag übernommen hätte? Der Punkteschnitt jedenfalls spricht klar für Leitl (1,58) denn für Fiél (1,14). Hochgerechnet auf 34 Spieltage käme die Hertha unter Leitl auf 54 Punkte. Auch das hätte nicht für den Aufstieg gereicht, aber immerhin für Platz fünf. Fiéls Hochrechnung beliefe sich gerade einmal auf 39 Punkte. Neben den hypothetischen Zahlenspielereien verbleibt aber vor allem der subjektive Eindruck, nach dem Leitl besser zu dieser Mannschaft, zu diesem Klub passt als sein Vorgänger. Auch unter Leitl gab es enttäuschende Resultate (0:4 in Elversberg, 0:2 in Münster) und verschenkte Punkte (1:2 gegen Schalke, 1:1 gegen Hannover). Und dennoch scheint Leitl nicht nur eine klare Vorstellung davon zu haben, wie sein Fußball aussehen soll, sondern sie auch vermitteln zu können.

