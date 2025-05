Hertha BSC ist in der 2. Bundesliga seit rund zwei Monaten ungeschlagen. Am Sonntagnachmittag gewannen die Berliner mit 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Fabian Reese machte erneut den Unterschied.

Es war ein seltsames Stück Fußball, das die beiden Mannschaften da boten. Fast könnte man sagen, ein Sommerkick ohne Sommer sei es gewesen. So ereignisarm wie die rund 95 Minuten Brutto-Spielzeit über seine Zeitzeugen kamen.

Andererseits gab es eben doch ein paar Minuten Schönheit und Chancen. So wie beim einzigen Tor des Tages, wunderbar vorbereitet vom Po Florian Niederlechners, der sich im Kampf um den Ball in seinen Gegenspieler hinein drehte und also qua Gesäß den Weg frei machte für Torschütze Fabian Reese. Dazu der Weitschuss-Versuch von Jonjoe Kenny aus der vierten Minute der Nachspielzeit, angesetzt am eigenen Strafraum und gegen das leere Tor, da Fürths Schlussmann vor lauter Verzweiflung mit nach vorn gekommen war. Kennys Ball landete schließlich knapp neben dem Pfosten und war damit spannender und gefährlicher als alles, was Fürth in diesem Spiel zu Stande brachte.

Für Zuschauer mit Liebe zum Detail warf die Leistung der Franken zudem zumindest eine interessante Frage auf: Würde den Gästen in dieser Partie wenigstens ein Schuss AUF das Tor von Hertha-Schlussmann Tjark Ernst gelingen und falls ja, wann? (Er gelang. In der 60. Minute.) Was man sich nach dieser Partie nicht mehr fragte: Warum Fürth nun in den letzten fünf Spielen lediglich einen Treffer erzielt hat.