Ähnlich wie Hertha BSC schaut auch Hannover 96 auf eine durchwachsene und insgesamt ernüchternde Spielzeit 2024/25 zurück. Den heutigen Hertha-Coach Stefan Leitl entließen die Niedersachen nach der Hinrunde, als der Rückstand auf den zweiten Platz lediglich zwei Punkte und auf den Relegationsplatz sogar nur einen Zähler betrug.

Vor dem 34. und finalen Spieltag ist der Aufstieg dagegen kein Thema mehr. Mit 50 Punkten belegt 96 den achten Platz - fünf Zähler hinter der SV Elversberg auf dem Relegationsplatz. "Die Saison war eher enttäuschend“, bilanziert so auch Hannover-Fan und -Experte Tobias Groebner. "Am Ende der Saison wird der Aufstieg nicht herausspringen. 96 hat in vielen Spielen Punkte liegen lassen, was am Ende weh tut. Zwei Siege mehr und es sähe alles ganz anders aus." Stattdessen schließe der Verein nun wieder eine Spielzeit im Mittelmaß ab, so Groebner, was "nicht der Anspruch in Hannover" sei.