rbb|24: Ibrahim Maza, im Alter von zehn Jahren sind Sie zu Hertha BSC gewechselt. Inzwischen sind Sie 19 Jahre alt und in wenigen Wochen steht der Wechsel zum Vizemeister und Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen bevor. Was geht Ihnen in diesen Tagen durch den Kopf?

Bevor wir zurück ins Hier und Jetzt kommen, lassen Sie uns einmal zurückschauen. Sie sind im Jahr 2005 in Berlin auf die Welt gekommen. Ihre Mutter stammt aus Vietnam, Ihr Vater aus Algerien. In jungen Jahren haben Sie bei den Reinickendorfer Füchsen mit dem Fußballspielen begonnen. Wie war Ihre Kindheit?

In Leverkusen passiert gerade viel: Der Trainer Xabi Alonso wird den Verein am Saisonende verlassen. Florian Wirtz, einer ihrer Starspieler, wohl auch. Stehen Sie dazu mit Ihrem neuen Arbeitgeber in Kontakt oder müssen Sie sich selbst noch im Internet darüber informieren, wer Ihre neuen Teamkollegen sein werden?

In jungen Jahren sind Sie dann auch auf die Sportschule im Olympiapark gekommen. Plötzlich ging es für Sie Richtung Leistungssport. Was hat Ihnen dieser Wechsel bedeutet?

Erst gar nicht so viel. In so einem jungen Alter war es meiner Familie wichtiger, dass ich in der Schule gut bin. Es gab auch Jahre, die etwas härter waren und wo ich nicht so viel gespielt habe. Meinen Eltern war wichtig, dass ich mich auf die Schule fokussiere, weil man nie weiß, was im Fußball passiert – man kann sich zum Beispiel verletzen. Später, ab der U17, habe ich mehr Spielzeit bekommen und es fing an, richtig ernst zu werden.

In der U16 wurden Sie von Pal Dardai trainiert, unter dem Sie Jahre später auch in der Bundesliga Ihre ersten Einsätze absolviert haben. Bei einem Spiel für die Profis wurden Sie von Dardai in der Halbzeit mal hart angegangen. Wie ist Ihr Verhältnis zu Dardai?

Normal. Er war mein Trainer und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir zu meinem Profidebüt gegen Bayern München verholfen hat. Emotionen während des Spiels gehören auf dem Platz dazu.

Hertha hat sich in der jüngeren Vergangenheit bewusst dazu entschieden, den "Berliner Weg" einzuschlagen und vermehrt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen. Sie sollten dabei vorneweg gehen. Hat das für Sie etwas verändert?

Bestimmt. Das war eine größere Wertschätzung und für mich optimal. Ich durfte bei den Profis mittrainieren und hab meine Einsatzzeiten bekommen.