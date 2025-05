Denn eigentlich läuft es im Fußball ja zumeist wie sonst auch - die Großen fressen die Kleinen. Und Hertha BSC steht mit Rang elf in der zweiten Liga nunmal eher nachgeordnet in der Nahrungskette Bundesliga. Und darf sich trotzdem darüber freuen, dass ihr bester Spieler, dass Fabian Reese vorzeitig und langfristig seinen Vertrag verlängert hat.

Leistungsträger Fabian Reese bleibt Hertha BSC erhalten. Die Berliner haben ihren Offensivspieler bis 2030 an den Verein gebunden. Damit nimmt der Kader für die kommende Zweitliga-Saison weiter Form an.

Wäre man Pragmatiker, könnte man meinen, Reese handele schlicht und ergreifend vernünftig. Eine Ausstiegsklausel dürfte wohl auch der neue Vertrag enthalten. Die alte soll dem Vernehmen nach bei rund zehn Millionen Euro gelegen haben und sollte nun also erhöht worden sein. Bis aber tatsächlich ein renommierterer Verein von Reeses Gusto Interesse zeigt, darf er weiter in einem Umfeld aufspielen, in dem sich längst nachhaltig erwiesen hat, dass es für ihn bestens funktioniert. Sinken wird sein Marktwert wohl also kaum.

Wäre man allerdings Romantiker, könnte man über diese vorzeitige Vertragsverlängerung einfach nur schwelgen. Man könnte sich der Vorstellung hingeben, dass Reese sich in Berlin angekommen und verstanden wähnt. Dass es ein besonderes Band ist, das zwischen ihm und den Hertha-Anhängern besteht. Dass er an den Weg glaubt, den der Klub zu gehen versucht und der zumindest in der Stefan-Leitl-Tabelle eindeutig Richtung Aufstieg deutet (derzeit Platz fünf nach elf Spielen, zwei Punkte hinter Platz eins).

Was auch immer die genauen Gründe für die Vertragsverlängerung sind, überraschend bleibt sie so oder so. Weil es schlicht so selten vorkommt, dass der mit Abstand beste Spieler eines Klubs einfach bleibt. Es sei denn, man heißt Bayern München. Und das Reese im Kader der Hertha in jeder Hinsicht eine Sonderrolle einnimmt, ist unanfechtbar.

Am besten beobachten konnte man das in den Spielen der Saison, in denen Reese nicht von Beginn an dabei war. In denen er, nach seiner schweren, in der Vorbereitung erlittenen Verletzung, eingewechselt wurde und es jedes Mal innerhalb von Sekunden schaffte, das komplette Stadion anzuzünden.

Weil Reese etwas macht mit den Menschen. Mit denen auf dem Platz. Mit denen, die seine Farben teilen und mit denen, die ihnen gegenüber stehen. Mit denen auf den Rängen. Vielleicht sind es diese weit aufgerissen Augen, die so rätselhaft zwischen irre und liebenswürdig changieren. Vielleicht die raumgreifende Art, sich zu bewegen, die jeden Angriff wie ein kleines Abenteuer anmuten lässt. Vielleicht ist es der außergewöhnliche Muskeltonus, der den Anschein erweckt, da verbrenne jemand schon im Stand einen Döner pro Minute.