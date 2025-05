Fußball - Die zehn Rekord-Abgänge von Hertha BSC

Fr 02.05.25 | 18:31 Uhr | Von Ilja Behnisch

Bild: imago images

Für zwölf Millionen Euro Sockelablöse wechselt Ibrahim Maza nach der Saison zum noch amtierenden Double-Sieger Bayer Leverkusen. Damit reiht er sich mitten hinein in die Liste von Herthas Rekord-Abgängen. Von Ilja Behnisch

Gerade einmal 19 Jahre ist Ibrahim Maza alt und doch schon unangefochtener Leistungsträger bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC: jüngster Torschütze des Klubs (mit 17 Jahren und 184 Tagen) und demnächst auch einer der zehn höchsten Transfer-Abgänge, die der Klub jemals erzielt hat. Auch, wenn die im Raum stehende Ablösesumme wie in den meisten Fällen lediglich kolportiert wird und in seinem Fall wohl eine eine Sockel-Ablöse darstellt: Hier kommt ein Überblick, unter welche Vereins-Legenden sich Maza damit gesellt.

Sebastian Deisler | 9 Millionen Euro (zu Bayern München)

Für Herthas ehemaligen Erfolgstrainer Jürgen Röber war Sebastian Deisler "der beste Fußballer, den ich je hatte". Was angesichts von so Granaten wie Marcelinho, Stefan Beinlich oder Dariusz Wosz schon etwas heißen sollte. Mit 22 Jahren und nach 82 Pflichtspielen für Hertha BSC wechselte Deisler zu Bayern München. Nicht nur aus heutiger Sicht eigentlich ein Schnäppchen angesichts der astronomischen Summe, die ansonsten gezahlt wurden und werden. Beim deutschen Rekordmeister jedoch nahm die Karriere nie die erwartete Fahrt auf. Stattdessen beendete Deisler seine Karriere im Januar 2007 auch aufgrund von Depressionen vorzeitig.

Bild: imago images

Raffael | 9 Millionen Euro (zu Dynamo Kiew)

Von seinem Förderer Lucien Favre aus Zürich nach Berlin gelotst, brachte es der Brasilianer, der später in Mönchengladbach von seinen Mitspielern "Maestro" getauft wurde, in 163 Einsätzen für die Hertha auf stolze 71 Scorer-Punkte. Der zurückhaltende Pendler zwischen offensivem Mittelfeld und Sturm ging mit den Berlinern sogar in die zweite Liga, um direkt wieder aufzusteigen. Nach dem darauffolgenden, erneuten Abstieg jedoch war Schluss für ihn in Berlin. Kiew, damals Stammgast in der Champions League und äußerst solvent, schlug im Sommer 2012 zu. Doch für die Ukrainer machte er insgesamt nur 13 Pflichtspiele.

Bild: imago images

Adrian Ramos | 9,7 Millionen Euro (zu Borussia Dortmund)

Der Kolumbianer war so etwas wie Raffaels fußballerischer Bruder im Geiste - konnte alles, das aber auf leisen Sohlen. Weshalb die beiden gern mal unterschätzt wurden. Oder aber, so die kritische Auslegung, abtauchten, wenn es knifflig wurde. 103 Scorer-Punkte in 176 Spielen für die Hertha sind allerdings eine Ausbeute, auf die man in Berlin seit Jahren vergeblich wartet. Die Ramos auf seinen folgenden Stationen aber auch nie wieder bestätigen konnte.

Bild: imago images

Dodi Lukebakio | 10 Millionen Euro (zum FC Sevilla)

Er war einer der ersten teuren Transfers, die Hertha im Wissen um die Millionen von Investor Lars Windhorst tätigte. Für 20 Millionen kam der Belgier vom FC Watford, nachdem er zuvor als Leihgabe in Düsseldorf die halbe Bundesliga schwindelig gespielt hatte. In Berlin dann war er mal Weltklasse und mal ein Gesundheitsrisiko für jeden seiner Trainer, weil diese nicht fassen konnten, wie schludrig der Außenstürmer jetzt wieder ohne jede Vorwarnung spielte. In Sevilla immerhin ist er aktuell Topscorer seiner Mannschaft.

Bild: imago images/Luciano Lima

Mitchell Weiser | 12 Millionen Euro (zu Bayer Leverkusen)

Erzielte als Hertha-Spieler das goldene Tor im Finale der U21-Europameisterschaft 2017 und schien vor einer sehr großen Karriere zu stehen. Doch am Ende schaffte er weder bei Bayern München (vor seiner Zeit in Berlin) noch bei Bayer Leverkusen (danach) den absoluten Durchbruch. Spielt seit 2021 bei Werder Bremen und dort eigentlich immer sehr gut, ohne dass es außerhalb der Hanse-Stadt so richtig jemand mitzubekommen scheint. Immerhin: Bei der Hertha würde man für so eine Bestandsaufnahme einiges geben.

Bild: imago images

Ibrahim Maza | 12 Millionen Euro (zu Bayer Leverkusen)

Zuletzt im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg leistete sich Ibrahim Maza ein eher überschaubares Spiel. Bis dahin allerdings hatte er die Saison dazu genutzt, eine zwölf Millionen schwere Ablöse eher als günstig denn als überteuert wirken zu lassen. Maza hat die seltene Gabe, das Spiel einfacher und langsamer aussehen zu lassen, als es ist. Ob er sich in Leverkusen tatsächlich durchsetzt, wird angesichts der Qualität im Bayer-Kader trotzdem spannend. Allein dass es ihm durchaus zuzutrauen ist, ist allerdings schon Anerkennung genug.

Bild: imago images/Daniel Lakomski

John Anthony Brooks | 17 Millionen Euro (nach Wolfsburg)

Hatte schon als Jugendspieler ein Angebot des FC Bayern München, entschied sich aber für einen Verbleib. Bei der Hertha war er fortan immer irgendwas zwischen Hoffnungsträger und Sündenbock. Und häufig verletzt. Im Sommer 2017 schließlich folgte er dem Lockruf des Wolfsburger Geldes. Als damaliger Rekord-Transfer der Hertha und der USA. Als Sohn eines US-Soldaten und einer Deutschen entschied sich Brooks früh dafür, international für die Vereinigten Staaten von Amerika aufzulaufen.

Bild: imago images/Fotostand

Jhon Cordoba | 20 Millionen Euro (zum FK Krasnodar)

Nicht einmal ein Jahr hielt es der wuchtige Kolumbianer in Berlin aus. Ein Jahr, das mit sieben Toren in 21 Spielen auch eher überschaubar erfolgreich ausfiel. In Russland lief und läuft es seither besser. Cordoba, einer der wenigen Spieler, der nach dem russichen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht die Option nutzte, das Land ablösefrei zu verlassen, traf seither in jeder Saison zweistellig und führt die Tabelle der russisschen Liga derzeit sogar an.

Bild: imago images/Sebastian Räppold

Valentino Lazaro | 22,4 Millionen Euro (zu Inter Mailand)

Der gebürtige Grazer ist so etwas wie das österreichische Pendant zu Mitchell Weiser. Ein technisch versierter Flügelspieler, der auf den Außenbahnen mal hier und mal da aufspielen musste und insgesamt dieses klitzekleine bisschen zu schwach schien, um es bei einem richtig großen Klub zu schaffen. Für Inter Mailand, zu dem Lazaro 2019 von Berlin aus wechselte, absolvierte er jedenfalls gerade einmal elf Pflichtspiele, wurde immer wieder ausgeliehen. Inzwischen ist er Stammspieler beim italiensichen Mittelklasse-Klub AC Turin.

Bild: imago images/Bernd König

Matheus Cunha | 35 Millionen (nach Madrid)

40 Spiele hat Matheus Cunha für Hertha BSC absolviert und dabei bewiesen, dass brasilianische Edel-Techniker auch Abstiegskampf können. Ein wenig wie ein Raumschiff in einem Traktor-Rennen wirkte er in Berlin aber doch stets. Atletico Madrid erlöste ihn schließlich mit satten 35 Millionen Euro Schmerzengeld für die Hertha. Danach ging es für 50 Millionen nach Wolverhampton. Demnächst steht wohl ein erneuter Wechsel zu einem absoluten Top-Klub an. 75 Millionen Euro soll die festgeschriebene Ablöse für den Nationalspieler betragen. Oder wie Jürgen Klinsmann sagen würde: Mehrwert.

Bild: imago images/Bernd König

