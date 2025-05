Die Frauen des 1. FC Union Berlin haben ihren Durchmarsch aus der Regionalliga in die Fußball-Bundesliga mit der Meisterschale in Liga zwei gekrönt. Das Team von Trainerin Ailien Poese gewann das letzte Saisonspiel vor 20.132 Zuschauern und Zuschauerinnen im Stadion An der Alten Försterei gegen Absteiger FSV Gütersloh 2009 am Sonntag mit 6:0 (3:0). Damit sicherte sich der FCU den Titel vor dem 1. FC Nürnberg.

Die erste Chance hatten noch die Gäste, doch dann sorgten die Berlinerinnen innerhalb von vier Minuten für klare Verhältnisse. Dina Orschmann (18. und 22. Minute) und Lisa Heiseler (19. Handelfmeter) stellten auf 3:0. Nach dem Wechsel legte Heiseler (49. und 67.), die auch beste Torjägerin der Liga wurde, nach. Der FCU hatte zahlreiche Gelegenheiten, um das Ergebnis noch höher zu gestalten. Sarah Abu Sabbah traf dann fast mit dem Schlusspfiff noch zum 6:0.