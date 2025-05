Füchse Berlin gewinnen in Göppingen und machen nächsten Schritt im Titelrennen

Die Füchse Berlin bleiben auf Titelkurs. In Göppingen zeigte der Tabellenführer einen souveränen Auftritt, bei dem erneut die starke Defensive und das blitzschnelle Tempospiel zum Erfolg führten.

In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin den nächsten Sieg geholt. Am Montagabend setzten sie sich auswärts gegen Göppingen mit 43:28 (21:11) durch und festigten somit die Tabellenführung. Bester Berliner Torschützen waren Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je acht Treffern.

Das Team von Jaron Siewert ist somit seit 17 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen und hat beste Chancen, am Ende der Saison die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu feiern. Noch vier Spiele sind zu absolvieren und die Füchse haben den Titelgewinn selbst in der Hand. Größte Herausforderung im Restprogramm ist die kommende Partie gegen Verfolger Melsungen (29.5., 20 Uhr).